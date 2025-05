Nach Darstellung von SMC-Research dürften Umsatz und bereinigtes EBITDA von clearvise nach einem Rückgang im ersten Quartal im weiteren Jahresverlauf wegen eines weiteren Portfolioausbaus deutlich zulegen. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet auch darüber hinaus Zuwächse und stuft die Aktie weiter als Kauf ein.

Im ersten Quartal sei die Windverfügbarkeit laut SMC-Research deutlich unterdurchschnittlich gewesen, insbesondere an den deutschen Standorten von clearvise, was dazu geführt habe, dass die Stromproduktion um -9,3 Prozent auf 105,1 GWh und der Umsatz um -9,7 Prozent auf 9,2 Mio. Euro zurückgegangen seien. Daraus habe ein überdurchschnittlicher EBITDA-Rückgang um 21,8 Prozent auf 5,6 Mio. Euro resultiert.

In den nächsten Quartalen werde sich dieses Bild dank einem weiteren Portfolioausbau wieder ändern. Die bereits erfolgte Inbetriebnahme eines französischen PV-Parks im April mit 36,4 MWp und der für Oktober anvisierte Produktionsstart eines Windparks in Deutschland mit 18,6 MW dürften für deutliche Zuwächse im Gesamtjahr sorgen. Das Management erwarte weiterhin einen Anstieg der Produktion von 441 GWh im letzten Jahr auf 529 bis 557 GWh. Auf der Basis solle der Konzernumsatz von 36,1 Mio. Euro auf 43,3 bis 45,5 Mio. Euro und das bereinigte EBITDA von 23,0 Mio. Euro auf 27,1 bis 29,2 Mio. Euro zulegen.

Auch danach seien weitere Zuwächse wahrscheinlich, denn das Unternehmen baue das Portfolio kontinuierlich aus. Bereits gesichert seien die Rechte an zwei PV-Parks in Italien (7,6 MWp und 6,6 MWp) sowie an einem Agri-PV-Park in Deutschland 16,75 MWp, deren Bau voraussichtlich in diesem bzw. im nächsten Jahr abgeschlossen werde. Das Management gehe aktuell sehr selektiv vor, damit die Projekte auch in einem Umfeld mit einer zunehmenden Zahl von Stunden mit negativen Börsenstrompreisen die Renditeanforderungen erfüllen. Trotzdem dürften nach Einschätzung der Analysten dank einer guten Vernetzung und des erfolgreichen clearPARTNERS-Modells genügend Objekte identifiziert und erworben werden können, um die von ihnen modellierte Expansion umzusetzen.

Auf der Basis bestätigen sie ihr Kursziel von 3,00 Euro, das ein erhebliches Aufwärtspotenzial biete und weiterhin das Urteil "Buy" rechtfertige.

