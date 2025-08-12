Die Frankfurter Clearvise AG (DE000A1EWXA4) steht vor einem fundamentalen Umbau. Der Windpark-Betreiber prüft ein vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH. Ziel ist die Positionierung als reine YieldCo mit stabilen Dividendenausschüttungen. Fokus auf planbare Erträge: Der Strategiewechsel macht durchaus Sinn. Als YieldCo würde sich Clearvise auf das konzentrieren, was Anleger schätzen: stabile, planbare Ausschüttungen aus dem bestehenden Portfolio europäischer Wind- und Solarparks. Die operative Komplexität würde an Tion Renewables übertragen. Das soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
