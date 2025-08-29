EQS-News: clearvise AG
clearvise AG nimmt Windpark Weilrod 2 in Betrieb und stärkt damit die strategische Neuausrichtung als YieldCo
Frankfurt, 29. August 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, schreitet beim Bau des Windparks Weilrod 2 im Hochtaunus mit einer Gesamtkapazität von 18,6 Megawatt (MW) planmäßig voran. Die letzte der drei Windenergieanlagen des Windparks wurde diese Woche in Betrieb genommen.
Die gesicherte Stromabnahme über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren und umfangreiche Erfahrungswerte aus dem knapp 10-jährigen Betrieb des Windparks Weilrod 1 am gleichen Standort sorgen für eine hohe Prognosesicherheit der erwarteten Erträge. Weilrod 2 trägt somit zur Neupositionierung der clearvise AG als YieldCo, einem Unternehmen mit stabilen, planbaren Ausschüttungen aus dem Portfolio an europäischen Wind- und Solarparks mit dem Ziel einer optimierten Dividendenausschüttung an die Aktionäre bei.
Im Zusammenhang mit der Neupositionierung führt der Vorstand seit der Ankündigung am 11. August 2025 Gespräche mit der Tion Renewables GmbH zu einem möglichen Outsourcing von Geschäftsbereichen und Mitarbeitenden. Es wurden Vertragsentwürfe zwischen beiden Gesellschaften ausgetauscht und befinden sich in Prüfung. Desweiteren sind in der kommenden Woche Gespräche mit den Mitarbeitenden der clearvise geplant.
Über clearvise
Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.
Der profitable Betrieb des Portfolio liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).
