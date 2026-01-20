Marktbericht vom 20. Januar 2026: Der deutsche Aktienmarkt startet schwächer in die neue Handelswoche. Belastend wirken geopolitische Spannungen, insbesondere neue Zolldrohungen aus den USA, sowie eine gestiegene Risikoaversion. Der DAX gibt nach und entfernt sich weiter von seinen jüngsten Hochs, während Investoren vermehrt defensive Positionierungen bevorzugen. Am Rentenmarkt bleiben die Bewegungen begrenzt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt bei rund 2,84 %, was dem Aktienmarkt kaum Entlastung verschafft. Gleichzeitig klettern Edelmetalle weiter, Gold markiert mit Preisen oberhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt