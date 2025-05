Original-Research: Shelly Group SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Shelly Group SE



Unternehmen: Shelly Group SE

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.05.2025

Kursziel: 54,00 EUR (zuvor: 49,00 EUR)

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q1: Überzeugender Jahresauftakt - deutliche Free Cashflow-Verbesserung & Übertreffen der Top Line-Guidance



Nachdem Shelly mit den vorläufigen Zahlen im April das Übertreffen der Umsatzprognose vermeldete, folgte nun die Veröffentlichung weiterer Finanzkennzahlen. Demnach ist der Smart-Home-Anbieter weiter auf Expansionskurs im laufenden Jahr sowohl hinsichtlich der geografischen Ausrichtung als auch der Produktentwicklung. Positiv überrascht zudem der Free Cashflow, der von gezielten Maßnahmen zur Working Capital-Reduktion profitiert.



Erlösentwicklung in Q1 übertrifft wiederholt die Guidance: Shelly erzielte im Auftaktquartal Umsätze i.H.v. 26,5 Mio. Euro, was einer Zunahme von 28,9% yoy entspricht. Zu Jahresbeginn hatte der Vorstand bereits auf die unterschiedliche Wachstumsdynamik in den einzelnen Quartalen hingewiesen, wobei Q1/25 (Guidance: +25% yoy) den Tiefpunkt hinsichtlich der Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen sollte. Grund hierfür ist vor allem der Roll-Out von Neuprodukten, die v.a. im zweiten Halbjahr zu einem verbesserten Momentum führen dürften, sowie die geografische Expansion mit eigenem Country Manager in drei weitere Länder - angefangen mit Polen im laufenden Quartal (siehe unten). Ergebnisseitig konnte Shelly mit einer EBIT-Marge von 25,2% (-1,2PP yoy) oberhalb des 25%-Ziels bleiben.

Free Cashflow-Entwicklung überraschend positiv: In der Vergangenheit war das Working Capital-Management des Unternehmens ein wiederkehrender Kritikpunkt des Kapitalmarkts, da die WC-Quote mit zuletzt über 50% deutlich oberhalb von vergleichbaren Unternehmen mit rund 30-35% lag. Im ersten Quartal 2025 zeigt sich nun eine klare Trendwende: Der Free Cashflow stieg von -0,7 Mio. EUR im Vorjahr auf +3,6 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist vor allem auf die erfolgreich implementierte Strategie zur Optimierung des Working Capitals zurückzuführen. So gelang es dem Unternehmen, durch die Einführung einer zentralen Einkaufsabteilung bessere Zahlungsbedingungen mit Lieferanten zu realisieren sowie die Lagerhaltung zu optimieren. Beides führte nicht nur zu einer spürbaren Entlastung der Bilanz, sondern dürfte zukünftig auch zu einer Margenverbesserung beitragen.



Polen-Expansion: Mit der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft in Polen setzt Shelly seine geografische Expansionsstrategie konsequent fort. Als bulgarisches Unternehmen erschließt Shelly damit einen wirtschaftlich dynamischen Nachbarmarkt mit hoher Affinität zu innovativen Technologien. Polen bietet dabei attraktive Rahmenbedingungen: eine überdurchschnittliche Wirtschaftswachstumsrate, steigende Konsumausgaben sowie ein stark wachsendes Interesse an energieeffizienten und vernetzten Lösungen schaffen ein günstiges Umfeld für Marktdurchdringung und Skalierung. Die Berufung von Adam Kruyski als Country Lead, der über 20 Jahre Führungserfahrung im Smart-Home-Bereich mitbringt, unterstreicht den strategischen Anspruch, in Polen eine führende Marktstellung zu erreichen. Erste nennenswerte Umsätze erwartet Shelly bereits ab kommenden Jahr.



Fazit: Shelly befindet sich auf Kurs, die Guidance auf der Top- und Bottom Line für das aktuelle Jahr zu erfüllen. Die im Jahresverlauf anziehende Wachstumsrate dürfte weiteres Momentum für die Aktie bieten, während die Fortschritte im Working Capital Management bereits in Q1 zu verbesserten Cashflows führten, die wir auch modellseitig berücksichtigen. Daher bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 54,00 EUR (zuvor: 49,00 EUR).



