Bei der Bayer-Aktie geht es dieser Tage hoch her. Nachdem das Papier des deutschen Chemie- und Pharmariesen am Mittwoch um -10% einbrach, ging es am gestrigen Donnerstag wieder um +3% bergauf. Auch der Start in den Freitag ist mit einem Kursplus von über +2% geglückt. Was steckt hinter den hohen Kursschwankungen der Bayer-Aktie und wie sollten Anleger darauf reagieren? Eine Warnung aus Washington Gegenwärtig überschlagen sich die Ereignisse beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...