PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics entwickelt neues Anästhesie-Hilfsmittel für Zahnarztpraxen

Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics entwickelt neues Anästhesie-Hilfsmittel für Zahnarztpraxen

Burlington (pta000/16.05.2025/10:46 UTC+2)

Mit der Einführung von LQS, Lidocaine QuickStrip, einem neuartigen mukoadhäsiven oralen Dünnfilm, der von Rapid Dose Therapeutics (RDT; CSE: DOSE) in Zusammenarbeit mit Skycare Compounding Labs entwickelt wurde, beginnt eine neue Ära der Dentalanästhesie. Basierend auf der proprietären QuickStrip-Technologie schließt LQS die Lücke zwischen konventionellen topischen Gelen und injizierbaren Karpulen und sorgt so für eine präzise, schmerzfreie und schnell einsetzende Anästhesie direkt auf der Mundschleimhaut. Dies verringert die Angst der Patienten und verbessert die klinische Effizienz.

In seinem Artikel untersucht Dr. Gary Glassman, DDS, FRCD(C), ein geschätzter Endodontie-Spezialist in Toronto, Ontario, wie LQS die Effizienz von Zahnarztpraxen revolutioniert, indem es eine tiefere und länger anhaltende Wirkung bietet.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel (in englischer Sprache):

Bridging the Gap Between Topical Gels and Injectable Carpules for a New Standard in Patient Comfort and Efficiency

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Kontakt:

Mark Upsdell, CEO

investorrelations@rapid-dose.com

+1 416-477-1052

