FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Spanier seien dem jüngsten Trend gefolgt und hätten auch im ersten Quartal wieder ordentlich abgeliefert, schrieb Alfredo Alonso in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er geht davon aus, dass es so weitergeht./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 08:13 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0113900J37