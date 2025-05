Die Aktie des Energiekonzerns Eon verliert zum Ende der Woche nochmal kräftig an der Börse - obwohl die Geschäftszahlen stimmen. Was steckt hinter dem Rücksetzer und warum freuen sich Dividendenjäger? Um knapp vier Prozent rutschten die Anteilsscheine des Versorgers Eon am Freitagmorgen vorbörslich ab. Das dürfte Anleger im ersten Moment verwundert haben, immerhin hatte Eon erst kürzlich sehr positiv aufgenommene Quartalszahlen veröffentlicht. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...