Der Finanzdienstleister DLL will mit 51 Prozent die Mehrheit am Iveco-Tochternehmen GATE erwerben, das auf Mietlösungen für emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge spezialisiert ist. Die Iveco Group kündigt an, 49 Prozent des Aktienkapitals zu behalten. GATE steht für Green & Advanced Transport Ecosystem und wurde von Iveco im Juli 2023 als 100-prozentiges Tochterunternehmen gegründet. Durch den Einsteig von DLL erhält der Anbieter nun - vorbehaltlich ...

