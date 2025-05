DJ Eon besorgt sich eine größere Kreditlinie

DOW JONES--Eon hat sich für das geplante Investitionsprogramm eine größere Kreditlinie besorgt. 21 Banken stellen in den nächsten fünf Jahren bis zu 4,7 Milliarden Euro für die Liquiditätssicherung des Energiekonzerns bereit, wie dieser in Essen mitteilte. Die Kreditmarge ist den Angaben zufolge die gleiche wie bei der bisherigen Kreditlinie in Höhe von 3,5 Milliarden Euro, die vorzeitig abgelöst wurde.

Die neue Kreditlinie kann zwei Mal um jeweils ein Jahr verlängert und das Kreditvolumen um bis zu 1 Milliarde Euro aufgestockt werden.

Eon will zwischen 2024 und 2028 insgesamt 43 Milliarden Euro in den Ausbau einer leistungsfähigen und digital steuerbaren Energieinfrastruktur investieren.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2025 07:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.