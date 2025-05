DJ HSBC baut Investmentbank um

Von Paul Clarke

DOW JONES--HSBC hat die Struktur ihres Investmentbanking-Geschäfts umgestaltet. Damit dringt die Bank weiter in den wachsenden Markt für Privatkredite vor und reduziert gleichzeitig den Umfang ihrer Teams für Fusionen und Übernahmen (M&A).

Die britische Bank teilte mit, dass ihr neuer Geschäftsbereich Capital Markets and Advisory alle ihre Investmentbanking- und Emissionsgeschäfte in einer Struktur zusammenfassen und sich auf Schuldenfinanzierung sowie einen neuen Vorstoß in private Märkte konzentrieren werde.

Die Umgestaltung der Einheit erfolgt, nachdem HSBC einige Funktionen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie Aktienemissionen (Equity Capital Markets) in Großbritannien, den USA und Europa geschlossen und Hunderte von Arbeitsplätzen im Dealmaking abgebaut hat.

Geleitet werden wird die neue Einheit von Adam Bagshaw, einem ehemaligen Dealmaker der Deutschen Bank, der bei dem britischen Kreditinstitut aufgestiegen ist und nun globaler Leiter von Capital Markets and Advisory ist. Er soll das Privatkreditgeschäft ausbauen und die neue Einheit auf Asien sowie den Nahen Osten fokussieren.

HSBC teilte ferner mit, dass sich ihr Geschäft in den Bereichen M&A und Aktienkapitalmärkte auf Asien und den Nahen Osten konzentrieren werde. Damit bekräftigte die Bank frühere Aussagen von Vorstandschef Georges Elhedery, wonach sich die Investmentbank auf Märkte ausrichten werde, in denen sie über eine entsprechende Größe verfüge.

Der Geschäftsbereich 'Financing Solutions' der Bank - der Leveraged Finance, Debt Underwriting und Strategic Equity umfassen wird - werde "vollständig auf der privaten Seite eingebettet" sein, hieß es in einer Mitteilung.

Unterdessen werde HSBC ihre Branchen- und Länderteams in einem Unternehmensfinanzierungsbereich ("Corporate Finance Division") zusammenlegen, teilte das Institut mit. Die Branchenteams von HSBC waren im Februar stark von Entlassungen betroffen.

Michael Roberts, Chef des neu zusammengelegten Bereichs Corporate and Institutional Banking, sagte: "Die Änderungen erfolgen im Rahmen der umfassenderen Vereinfachung von HSBC und ermöglichen es uns, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und darauf, wo wir uns für unsere Kunden differenzieren können."

