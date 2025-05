Auf der Frühjahrskonferenz 2025 in Frankfurt hatte boersengefluester.de endlich die Gelegenheit für ein Einzelgespräch mit Jonathan Sauppe, dem CEO der Swissnet Group. Dabei hatten wir in den vergangenen Monaten schon mehrfach über das in den Bereichen IT und Telekommunikation tätige Unternehmen geschrieben. Nicht ohne Grund: Die in der Schweiz ansässige Gesellschaft mit Hauptlisting in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...