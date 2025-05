DJ Aktien Schweiz fester - Richemont nach Zahlen mit Kurssprung

DOW JONES--Fester hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Freitag beendet. Anleger ließen sich von der gedämpften Stimmung an den US-Börsen nicht verunsichern. Höhere Importpreise und kräftig gestiegene Inflationserwartungen hatten dort Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer erteilt.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.335 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 29,49 (zuvor: 18,11) Millionen Aktien. Das Umsatzvolumen war aufgrund des kleinen Verfallstermins erhöht.

Angeführt wurde der SMI von Richemont, die um 6,9 Prozent vorrückten. Der Luxusgüterkonzern hatte mit seinen Geschäftszahlen für 2024/25 überzeugt. Besonders gut lief das Geschäft mit Schmuck, das im Schlussquartal um 11 Prozent wuchs und sich damit dem schwachen Trend der Wettbewerber entziehen konnte, wie die Deutsche Bank anmerkte.

Demgegenüber fiel der Kurs von Swiss Re um 0,8 Prozent. Der Rückversicherer hatte Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Diese übertrafen zwar die Konsensschätzungen, wie die Analysten von Keefe, Bruyette & Woods feststellten. Die Analysten bemängelten aber die Qualität des Ergebnisses. Das bessere Abschneiden gehe vor allem auf ein höheres Investitionsergebnis und niedrigere Katastrophenschäden als erwartet zurück, hieß es. Auch könnten Anleger von der Erneuerungsrunde im April enttäuscht gewesen sein.

Swiss Life (-3% bzw -24,80 Franken) wurden mit einem Dividendenabschlag von 35 Franken gehandelt.

Alcon legten um 2,4 Prozent zu. Die Aktie des Augenheilmittelspezialisten hatte am Mittwoch mit heftigen Verlusten auf die Geschäftszahlen reagiert. Nun hat die UBS ihre Kaufempfehlung für Alcon bestätigt. Nach Meinung der Analysten werden die Zweitquartalszahlen beweisen, dass das Verfehlen der Erwartungen im ersten Quartal keine strukturellen Gründe hatte.

Gesucht waren auch andere Aktien des Pharma- und Medizintechniksektors. Die beiden Schwergewichte Novartis und Roche gewannen 1,3 und 1,1 Prozent. Lonza legten um 1,3 Prozent zu. Sonova verbesserten sich um 2,8 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.