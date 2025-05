Die Marke bietet Amazon-Kunden ihre leistungsstarke, klinisch getestete und von der Natur inspirierte Hautpflege an

Origins, mit über 30 Jahren Erfahrung in der Kombination von natürlichen und wissenschaftlich entwickelten Inhaltsstoffen für eine wirkungsvolle Hautpflege, gab heute sein offizielles Debüt im Amazon Premium Beauty Store in den USA bekannt. Origins wird seine legendären Hautpflege- und Körperpflegeprodukte zusammen mit Geschenksets anbieten, die sich perfekt für jeden Anlass eignen. Origins wird nun Amazon-Kunden in den Vereinigten Staaten natürliche, wirksame Schönheitsprodukte bieten, die auf Komfort und durchdachte Geschenkideen ausgerichtet sind.

Diese Markteinführung ist ein strategischer Schritt in den kontinuierlichen Bemühungen von Origins, den sich wandelnden Bedürfnissen von Hautpflege-Kunden gerecht zu werden, die auf ihren bevorzugten Plattformen nach hochwirksamen, bewussten Schönheitsprodukten suchen. Durch die Expansion in den US-amerikanischen Amazon Premium Beauty Store bekräftigt Origins sein Engagement, noch mehr Kunden sowohl Wirksamkeit als auch Zugänglichkeit zu bieten. Amazon-Kunden können nun die besten Produkte von Origins entdecken und erwerben, darunter die energiespendende GinZing Brightening Eye Cream, den erfrischenden Checks and Balances Frothy Face Wash und die beruhigende Mega-Mushroom Relief Resilience Soothing Treatment Lotion. Kunden können außerdem aus einer großen Auswahl an Geschenken und beliebten Haut- und Körperpflegeprodukten wählen, sodass es einfacher denn je ist, die beliebtesten Produkte von Origins zu jedem Anlass zu verschenken von Geburtstagen über Feiertage bis hin zu Momenten der Selbstpflege.

Im Rahmen seines Engagements für verantwortungsbewusste Schönheit hat Origins kürzlich die Nachhaltigkeit seiner Verpackungen im gesamten Sortiment überarbeitet, einschließlich einer fortlaufenden Mission zur Verbesserung der Nachhaltigkeit jedes Tiegels, jeder Tube und jeder Flasche. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsbemühungen von Origins finden Sie unter origins.com/sustainable-packaging.

"Die Verbraucher von heute suchen nach Marken, die ihre Werte widerspiegeln und außergewöhnliche Qualität bieten", erklärte Francesca Damato, Vice President, Global Marketing bei Origins. Für uns bedeutet dies leistungsstarke Hautpflege auf Basis von Natur und Wissenschaft sowie verwöhnende, sinnliche Körperpflege stets mit Blick auf das Wohlbefinden der Menschen und unseres Planeten. Mit dem Start im Amazon Premium Beauty Store in den USA können wir ein noch breiteres Publikum auf einer Plattform erreichen, die es kennt und der es vertraut, und gleichzeitig durch die Geschenkoptionen von Amazon ein nahtloseres und bequemeres Geschenk-Erlebnis bieten.

Mit diesem Debüt ergänzt Origins das wachsende Portfolio an renommierten Kosmetikmarken von The Estée Lauder Companies, die im Amazon Premium Beauty Store in den USA erhältlich sind, und unterstützt damit die Mission des Unternehmens, Beauty-Enthusiasten dort zu erreichen, wo sie sind digital, bequem und authentisch.

Entdecken Sie den Origins-Shop auf Amazon unter amazon.com/origins.

Weitere Informationen finden Sie unter www.origins.com oder folgen Sie @origins in den sozialen Medien.

Über Origins

Seit über 30 Jahren zelebriert Origins die Genialität der Natur, um hochwirksame Haut- und Körperpflegeprodukte herzustellen. Wir kombinieren die wirksamsten Inhaltsstoffe der Natur mit modernster wissenschaftlicher Forschung und Fachwissen, um transformative, tiefenwirksame und zu 100 vegane Formeln zu entwickeln. Origins wurde mit der Vision gegründet, das Wohlbefinden der Menschen und des Planeten in den Mittelpunkt zu stellen. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin für verantwortungsbewusste Beschaffung und ökologische Nachhaltigkeit und genießt weltweit das Vertrauen der Verbraucher für Hautpflegeprodukte, die echte Ergebnisse liefern.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. (ELC) ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

