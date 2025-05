Köln. (ots) -Kunden der in der Cash Group zusammengeschlossenen Großbanken können bald nicht mehr kostenlos Bargeld an Shell-Tankstellen abheben. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) unter Berufung auf Sprecher von Commerzbank und Deutsche Bank berichtet, endet die Kooperation Ende Juni dieses Jahres. Zur Cash Group gehören Kreditinstitute wie Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, Hypovereinsbank sowie deren Tochtergesellschaften. Der Service war zunächst im Jahr 2010 für Postbank-Kunden eingeführt und später auf die anderen Institute ausgeweitet worden. Die Möglichkeit, Geld bei Shell-Tankstellen abzuheben, war bei Kunden beliebt, weil die Stationen anders als Einzelhändler auch an Sonn- und Feiertagen und spätabends geöffnet und die Wartezeiten gering sind.Die Postbank hat zur Versorgung ihrer Kunden mit Bargeld ein neues System aufgebaut. "Postbank-Kunden steht mit dem Bargeld Code seit November 2024 eine Alternative zur Verfügung, mit der sie bei 12.500 Einzelhändlern täglich bis zu 1000 Euro abheben oder einzahlen können" sagte ein Bank-Sprecher der Zeitung. Der Service sei in einer App zu finden. Dort könnten Kunden einen Barcode erzeugen, mit dem sie binnen zwei Stunden bei einem teilnehmenden Einzelhändler Geld erhalten oder einzahlen können. Sie müssen den Barcode an der Kasse vorzeigen. Für Deutsche-Bank-Kunden soll das Verfahren später eingeführt werden. Kunden ohne Smartphone und App sind künftig verstärkt auf das dünner werdende Automatennetz angewiesen.URL: https://www.ksta.de/1025300 (ab 5 Uhr verfügbar)Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6036108