Unterföhring (ots) -- Der 51-jährige Ex-Nationalspieler ist weiterhin samstags ab 14:00 Uhr im "Countdown" und bei "Alle Spiele, alle Tore" im Einsatz- Darüber hinaus wird er regelmäßig Gast bei "Sky90" sein und seine Kolumne auf skysport.de fortsetzen- Alle Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 18. Mai 2025 -Sky Deutschland und Didi Hamann setzen ihre langjährige Partnerschaft fort. Auch in den kommenden Jahren wird er die Bundesliga und das aktuelle Fußballgeschehen für Sky Sport analysieren und diskutieren.Bereits seit Sommer 2014 ist der ehemalige Nationalspieler und Champions-League-Sieger als Sky Experte tätig. In dieser Rolle wird er die Fans weiterhin am Samstagnachmittag ab 14:00 Uhr im "Countdown" auf die Begegnungen um 15:30 Uhr einstimmen sowie nach Abpfiff in der Highlight-Show "Alle Spiele, alle Tore" die vorangegangenen Partien analysieren. Auch in der neuen Saison werden dabei Britta Hofmann und Michael Leopold an seiner Seite im Einsatz sein, die die Bundesliga-Übertragung von Sky Sport am Samstagnachmittag moderieren.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Didi Hamanns Stimme hat in Fußball-Deutschland Gewicht. Mit seinen meinungsstarken Analysen ist er seit mittlerweile über einem Jahrzehnt eine feste Größe in den Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport und wird dies zu unserer großen Freude auch in den kommenden Jahren bleiben. Unsere Zuschauer dürfen sich auch in Zukunft auf seine kompetenten und klaren Einschätzungen freuen."Didi Hamann: "Der Fußball, meine Tätigkeit als Sky Experte und die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von Sky Sport machen mir einfach Spaß. Bei meinen Stationen als Spieler habe ich elf Jahre nur bei meinem Jugendverein voll gemacht - ich freue mich darüber, dass bei Sky Sport noch viele weitere hinzukommen."Über die Live-Übertragungen am Samstagnachmittag hinaus wird Didi Hamann auch in Zukunft regelmäßig als Gast bei "Sky90" zu sehen sein sowie seine wöchentliche Kolumne auf skysport.de fortsetzen.Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchstAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des "Flutlicht-Freitags" präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des "Topspiel der Woche" am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service "My Matchday" bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit "Match-Alarm" sowie in der Mehrfachbildansicht "Multiview" alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen.Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.Alle Informationen zur Bundesliga 2025/26 bei Sky Sport sind auf sky.de abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6036414