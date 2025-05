Die IONOS Group-Aktie ISIN: DE000A3E00M1 hat im Wochenverlauf 7,61 Prozent zugelegt und hat den Sprung in die Top-Ten im SDAX geschafft. Dieser RuMaS Trading-Tipp vom 13. April hat bisher einen maximalen Gewinn von 30,39 Prozent gemacht. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir seinerzeit geschrieben: "Der Internet-Dienstleister aus Montabaur notiert auf Allzeithoch. Ein nachhaltiger Ausbruch über 28,00 Euro könnte Kurspotenzial bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...