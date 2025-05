NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 26 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Akash Gupta reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine bereinigten Gewinnschätzungen für 2026. Der Zughersteller sollte aber mit seiner Kehrtwende im Plan sei, schrieb er nach der jüngsten Zahlenvorlage. Die Aktie biete gemessen am Sektor überdurchschnittliches Gewinnwachstum./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2025 / 18:39 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0010220475