Stockholm, 19 Mai 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt heute bekannt, dass die hundertprozentige Finnische Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy ("FinnCobalt"), eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) mit Terrafame Ltd. ("Terrafame") unterzeichnet hat, um ein gemeinsames Entwicklungsprogramm zur Raffination von Nickel- und Kobaltkonzentrat aus dem Hautalampi-Projekt von FinnCobalt zu prüfen. Im Rahmen der Absichtserklärung werden die Parteien die Möglichkeit prüfen, 100 % des im Hautalampi-Konzentrator der FinnCobalt produzierten Nickel-Kobalt-Konzentrats am Standort der Terrafame zu verarbeiten. Diese Initiative markiert einen weiteren Schritt im Engagement beider Unternehmen für eine verantwortungsvolle und effiziente Verarbeitung kritischer Batteriemineralien. Das Programm soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. "Durch Partnerschaften mit führenden Branchenakteuren wie Terrafame sichern wir uns nicht nur gegen Marktschwankungen ab, sondern stärken auch unsere Rolle bei der verantwortungsvollen und nachhaltigen Lieferung kritischer Batteriematerialien. Dieses Programm mit Terrafame legt den Grundstein für einen Rahmen, auf dessen Grundlage wir eine solide Abnahmevereinbarung für Nickel und Kobalt abschließen können. Diese ist entscheidend für unser Wachstum, sichert eine stabile Nachfrage und stärkt unsere Finanzierungsbasis", sagte Roberto García Martinez, CEO von Eurobattery Minerals. Terrafame ist ein 2015 gegründetes Bergbau- und Chemieunternehmen in Finnland und besitzt Europas größte Nickelmine, eine Metallfabrik und eine Fabrik für Batteriechemikalien in Sotkamo. Der Finnischen Staat hält die Mehrheit an dem Unternehmen. Terrafame produziert kohlenstoffarme Batteriechemikalien für die globale Elektrofahrzeugindustrie und verfügt über eine der weltweit größten Nickelsulfatanlagen, die jährlich Materialien für rund eine Million Elektrofahrzeuge liefern kann. Der integrierte, energieeffiziente Produktionsprozess gewährleistet eine nachvollziehbare und nachhaltige europäische Lieferkette. "Diese Absichtserklärung mit TTT spiegelt unser gemeinsames Ziel wider, den Wert verantwortungsvoll gewonnener Batteriemineralien zu erschließen und die inländischen Verarbeitungskapazitäten in Europa zu stärken", sagt Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt. Diese Absichtserklärung unterstreicht die strategische Zusammenarbeit der Parteien und die Absicht, gemeinsam ein Raffinationsprogramm für das Nickel-Kobalt-Konzentrat von Hautalampi zu entwickeln. Ziel ist es, Synergien zwischen der geplanten Produktion von FinnCobalt und den operativen Kapazitäten von Terrafame zu nutzen. Die geplante Jahresproduktion des Hautalampi-Projekts beträgt rund 1.300 Tonnen Nickel und 400 Tonnen Kobalt in konzentrierter Form. Diese Zusammenarbeit unterstützt das übergeordnete Ziel, nachhaltigere und lokalere Lieferketten für kritische Rohstoffe aufzubauen, die für die grüne Transformation in Finnland und Europa unerlässlich sind. Über Terrafame Terrafame fördert kohlenstoffarme Mobilität durch die Lieferung verantwortungsvoll produzierter Batteriechemikalien an die globale Batterieindustrie. Eine der weltweit größten Produktionslinien für Chemikalien für Elektrofahrzeugbatterien befindet sich auf dem Terrafame-Gelände. Die Anlage kann Nickelsulfat für rund eine Million Elektrofahrzeuge pro Jahr produzieren. Der CO2-Fußabdruck des von Terrafame produzierten Nickelsulfats gehört zu den geringsten der Branche. Terrafames integrierter, einzigartiger und energieeffizienter Produktionsprozess - von der Mine bis zur Batteriechemikalie - befindet sich an einem einzigen Industriestandort. Er bietet Kunden eine transparente, nachvollziehbare und vollständig europäische Lieferkette für Batteriechemikalien. Terrafame Ltd. wurde 2015 gegründet. Der Nettoumsatz belief sich im Jahr 2024 auf 544,5 Millionen Euro. Rund 2.000 Mitarbeiter sind regelmäßig auf dem Gelände beschäftigt, davon etwa 1.200 Mitarbeiter von Partnerunternehmen. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



