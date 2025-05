Rotkreuz (ots) -Das Biotechnologieunternehmen Amgen wurde vom Great Place To Work® Institut erneut als einer der besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet. In der Kategorie "Medium" (100-249 Mitarbeitende) zählt Amgen 2025 mit dem 2. Platz zu den Topplatzierten. Zusätzlich erhält Amgen den "Spotlight Award" in der Kategorie "Values" - eine besondere Auszeichnung für Organisationen, die durch gelebte Werte, starke Führung und eine inspirierende Innovationskultur hervorstechen und als Vorbild für andere Unternehmen dienen.Besonders erfreulich: Erstmals wurden die Rückmeldungen aus beiden Schweizer Organisationen - der Schweizer Niederlassung und dem regionalen Amgen-Hub- gemeinsam bewertet. Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen Mitarbeitendenbefragung und würdigt vor allem die gelebten Werte, die Flexibilität im Arbeitsalltag sowie das hohe Mass an Vertrauen im Unternehmen."Wir leben unsere Werte - und das spüren unsere Teams jeden Tag", so Markus Gwerder, Head of Human Resources, Amgen Switzerland AG. "Unsere Kultur schafft den Raum, in dem Innovation, Vertrauen und Zusammenarbeit wirklich wachsen können."Weitere Informationen unter: https://www.amgen.ch/storiesÜber AmgenAmgen erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt innovative Medikamente, um Millionen von Patientinnen und Patienten im Kampf gegen einige der weltweit schwersten Krankheiten zu helfen. Vor mehr als 40 Jahren war Amgen Mitbegründer der Biotechnologiebranche und bleibt bis heute an der Spitze der Innovation - mit modernster Technologie und genetischen Daten. Das Unternehmen treibt eine breite und vielversprechende Pipeline voran, die auf seinem bestehenden Portfolio an Medikamenten zur Behandlung von Krebs, Herzkrankheiten, Osteoporose, entzündlichen Erkrankungen und seltenen Krankheiten aufbaut. In der Schweiz ist Amgen seit 1989 mit einem regionalen Hub vertreten, 2002 wurde die Schweizer Filiale gegründet. Weitere Informationen unter: www.amgen.chPressekontakt:Sonja Luz, Presse.ch@amgen.com, +41 795929542, Amgen Switzerland AGOriginal-Content von: Amgen Switzerland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067518/100931738