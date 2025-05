AmTrust International, ein weltweit tätiger Spezialversicherer und Rückversicherer, hat nach der erfolgreichen Eröffnung seiner Niederlassung in Istanbul im vergangenen Jahr bedeutende Fortschritte bei seinen Aktivitäten in der Türkei bekannt gegeben. Dieses Wachstum steht im Einklang mit dem strategischen Ziel von AmTrust, die Rentabilität im Versicherungsgeschäft zu steigern und die geografische Präsenz im Bereich Kreditabsicherung und Affinitätsversicherungen auszubauen.

Im vergangenen Jahr hat das Team von AmTrust in der Türkei unter der Leitung von General Manager Erdinc Karayazlik die Position des Unternehmens auf dem Spezialmarkt erfolgreich ausgebaut. Mit 20 Jahren Erfahrung in leitenden Positionen im Versicherungsvertrieb in der Türkei, im Nahen Osten, in Europa und Afrika und unterstützt von seinem erfahrenen Team hat Karayazlik maßgeblich dazu beigetragen, Initiativen voranzutreiben, die das Angebot von AmTrust weiterentwickelt haben, darunter Hypotheken, Kreditabsicherungen und Mietgarantien, während er in verschiedenen Regionen tätig war.

"Ich bin begeistert von den Fortschritten, die wir seit unserer Gründung in der Türkei erzielt haben. "Unsere Fokussierung auf den Kreditabsicherungsmarkt hat uns neue Wachstumschancen wie erweiterte Garantien und Geräteschutz eröffnet", erklärte Erdinc Karayazlik. "Mit einem regionalen Hub in der Türkei können wir unsere Aktivitäten zentralisieren und strategisch weitere Expansionsmöglichkeiten in der Region prüfen."

Bruce Whitmee, CEO von AmTrust Specialty Limited, zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Ausrichtung des Unternehmens. "Im vergangenen Jahr haben wir in der Türkei bedeutende Fortschritte erzielt und sind entschlossen, unsere ehrgeizigen Wachstumspläne in unseren Kernsparten umzusetzen."

Über AmTrust International

AmTrust International ist ein multinationales Versicherungsunternehmen, das Nischenlösungen für Unternehmen und deren Kunden anbietet. Als Spezialversicherer ist AmTrust auf die Bereiche Sach-, Hypotheken- und Kreditversicherung, Gewährleistungsversicherung, Berufshaftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung und Arzthaftpflichtversicherung spezialisiert. Weitere Informationen über AmTrust International finden Sie unter www.amtrustinternational.com.

Über AmTrust Financial Services, Inc.

AmTrust Financial Services, Inc., eine multinationale Versicherungsholdinggesellschaft mit Hauptsitz in New York, bietet spezielle Sach- und Unfallversicherungsprodukte an, darunter Arbeitsunfallversicherungen, Versicherungen für Geschäftsinhaber (BOP), allgemeine Haftpflichtversicherungen sowie erweiterte Service- und Garantieleistungen. Weitere Informationen über AmTrust finden Sie unter www.amtrustfinancial.com.

