FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 50,50 auf 61,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Italiener höben regelmäßig ihre Ziele für Gewinn und Ausschüttungen an, mindestens achtmal seit 2022, schrieb Giovanni Razzoli am Montag./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0005239360