NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 11,50 auf 10,48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Ungewissheit beim Autokonzern halte an, während die Anleger auf den dringend benötigten neuen Konzernchef warteten, titelte Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Der zurückgezogene Ausblick auf 2025 reflektiere drohende negative Auswirkungen der Zölle und der politischen Entwicklung sowie die allgemeine Marktunsicherheit./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 00:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL00150001Q9