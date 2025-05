Pfisterer hat als "Eisbrecher" für Börsengänge an der deutschen Börse fungiert, weniger Tage später folgt der nächste, wenn auch wesentlich kleinere Wert nach.

Die TIN INN Holding AG (DE000A40ZTT8) hat ihr erfolgreiches Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert. Mit einem ersten Kurs von 6,90 Euro erreichte das Unternehmen zum Börsenstart eine Marktkapitalisierung von rund 138 Millionen Euro.

Revolutionäres Geschäftsmodell mit hoher Wertschöpfung

TIN INN verfolgt ein einzigartiges Konzept in der Hotelbranche: Als weltweit einzige Hotelgruppe entwickelt und produziert das Unternehmen seine Gebäude selbst, betreibt die Hotels und hält sie im eigenen Bestand - alles in einer nachhaltigen Bauweise. Dies ermöglicht eine außergewöhnlich hohe Wertschöpfungstiefe bei voller Kontrolle über alle Leistungsstufen.

Die Fertigung erfolgt in Deutschland in einer eigenen Smart Factory in Wassenberg. Auf 40.000 m² Fläche kann dank roboterunterstützter, automatisierter Fertigung ein gesamtes Hotel in wenigen Wochen montiert werden. Die gesamte Bauzeit beträgt lediglich vier Monate ab Erhalt der Baugenehmigung.

