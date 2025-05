Der Großspeicher mit einer Leistung von 60 Megawatt soll in Tantow in Brandenburg soll Anfang 2026 in Betrieb gehen. Der Bau und der langfristige Betrieb erfolgen in einer gemeinsamen Gesellschaft der Unternehmen. In der Gemeinde Tantow im Nordosten Brandenburgs werden Enertrag und Green Flexibility ihr erstes gemeinsames Batteriespeicher-Projekt realisieren. Die Anlage soll eine Leistung von 60 Megawatt und eine Kapazität von 130 Megawattstunden haben. Die Inbetriebnahme sei für Anfang nächsten Jahres geplant, teilten die Unternehmen am Montag mit. Aktuell befinde sich das Projekt in der finalen ...

