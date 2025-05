wO Börsenlounge: Nvidia | Diageo | VW - Abstufung der USA verunsichert die Märkte

Zu Beginn der Woche sind die Anleger verunsichert. Was bedeutet es für die Märkte, dass Moody's der USA die Top Bonität AAA entzogen hat. Die Trump-Regierung schimpft, die Anleger verkaufen. Aber ist das wirklich nötig?Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Moody's hat zu einer Verunsicherung an den Märkten geführt. Die US-Börsen zeigen Anzeichen eines schwachen Starts, während der deutsche Aktienmarkt vergleichsweise gelassen reagiert. Der DAX verzeichnet in den ersten Handelsminuten einen Rückgang um 0,3 Prozent auf 23.708 Punkte und erholt sich ein Stück bis zur Mittagszeit. Die Herabstufung bedeutet, dass es für die USA teurer werden könnte, sich über Staatsanleihen …

