New York - Die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody's hat am Montag vor allem die New Yorker Tech-Börse Nasdaq belastet. Im frühen Handel büsste der Auswahlindex Nasdaq 100 0,94 Prozent auf 21.226,94 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 5.914,11 Punkte bergab. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank lediglich um 0,39 Prozent auf 42.490,07 Punkte. Damit zollten die drei Indizes ihrer zuletzt guten Entwicklung ...

