Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS04338X1028 Aryzta AG 19.05.2025 US04338X2018 Aryzta AG 20.05.2025 Tausch 8:1US20678X2053 Conduit Pharmaceuticals Inc. 19.05.2025 US20678X3044 Conduit Pharmaceuticals Inc. 20.05.2025 Tausch 15:1CA87877T3010 Tectonic Metals Inc. 19.05.2025 CA87877T6088 Tectonic Metals Inc. 20.05.2025 Tausch 10:1CA55973N5029 Magnum Goldcorp Inc. 19.05.2025 CA55973N6019 Magnum Goldcorp Inc. 20.05.2025 Tausch 2:1NL0012047823 Avantium N.V. 19.05.2025 NL0015002IE0 Avantium N.V. 20.05.2025 Tausch 10:1