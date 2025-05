DJ Rio Tinto und Codelco gründen Lithium-JV

Von Michael Susin

DOW JONES - Rio Tinto gründet ein Joint Venture mit der Corporacion Nacional Del Cobre de Chile (Codelco), um ein Lithiumprojekt im chilenischen Salar de Maricunga zu entwickeln. Der nach Börsenwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt erklärte am Montag, dass er bis zu 900 Millionen US-Dollar investieren wird, die sich aus der Anfangsfinanzierung und der weiteren Entwicklung in Abhängigkeit von bestimmten Meilensteinen und Studien zusammensetzen. Das Joint Venture soll bis Ende 2030 das erste Lithium liefern. Im Rahmen der Vereinbarung wird Rio Tinto einen Anteil von 49,99 Prozent an der Basis Salar de Maricunga erwerben, über die Codelco seine Lizenzen und Bergbaukonzessionen in der Region hält.

