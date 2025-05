Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in -3

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 19-May-2025 / 17:40 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 19 May 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 19 May 2025 Number of ordinary shares purchased: 96,202 Highest price paid per share: 116.40p Lowest price paid per share: 110.60p Volume weighted average price paid per share: 113.2332p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 312,718,213 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (312,718,213) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 113.2332p 96,202

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 665 116.40 08:01:13 00336659448TRLO1 XLON 248 116.40 08:15:59 00336667042TRLO1 XLON 407 116.40 08:15:59 00336667043TRLO1 XLON 390 116.20 08:16:01 00336667060TRLO1 XLON 262 116.20 08:16:01 00336667061TRLO1 XLON 683 116.00 08:32:19 00336676782TRLO1 XLON 682 116.00 08:32:19 00336676783TRLO1 XLON 1 115.80 08:32:20 00336676797TRLO1 XLON 682 115.80 08:32:20 00336676798TRLO1 XLON 363 115.80 08:39:24 00336680762TRLO1 XLON 371 115.80 08:50:36 00336687081TRLO1 XLON 77 115.80 08:51:28 00336687568TRLO1 XLON 202 115.60 09:06:10 00336696720TRLO1 XLON 354 115.40 09:42:22 00336718241TRLO1 XLON 346 115.40 09:42:22 00336718242TRLO1 XLON 656 115.00 09:42:25 00336718262TRLO1 XLON 437 115.00 09:42:27 00336718270TRLO1 XLON 290 115.00 09:42:55 00336718539TRLO1 XLON 1350 115.00 10:45:21 00336766277TRLO1 XLON 1410 114.60 10:57:50 00336773276TRLO1 XLON 1296 114.40 10:57:50 00336773277TRLO1 XLON 1045 114.00 10:58:06 00336773332TRLO1 XLON 242 114.00 10:58:06 00336773333TRLO1 XLON 212 114.00 10:58:17 00336773359TRLO1 XLON 656 113.80 10:58:45 00336773494TRLO1 XLON 655 113.80 10:58:45 00336773495TRLO1 XLON 1324 113.60 10:58:52 00336773517TRLO1 XLON 434 113.60 10:58:52 00336773519TRLO1 XLON 376 113.60 10:58:52 00336773520TRLO1 XLON 197 113.40 10:58:52 00336773522TRLO1 XLON 1173 113.40 10:58:52 00336773523TRLO1 XLON 378 113.40 10:59:07 00336773558TRLO1 XLON 475 113.40 10:59:07 00336773559TRLO1 XLON 323 113.40 10:59:07 00336773560TRLO1 XLON 393 113.40 10:59:07 00336773561TRLO1 XLON 601 113.40 10:59:46 00336773622TRLO1 XLON 861 113.40 10:59:46 00336773623TRLO1 XLON 456 113.40 11:00:25 00336773681TRLO1 XLON 1776 113.40 11:00:25 00336773682TRLO1 XLON 961 113.40 11:00:28 00336773683TRLO1 XLON 480 113.40 11:00:32 00336773690TRLO1 XLON 283 113.40 11:00:35 00336773698TRLO1 XLON 1356 113.20 11:02:17 00336773763TRLO1 XLON 669 113.00 11:02:17 00336773764TRLO1 XLON 675 113.00 11:03:32 00336773788TRLO1 XLON 675 112.60 11:04:37 00336773817TRLO1 XLON 142 112.60 11:04:37 00336773818TRLO1 XLON 675 112.40 11:13:07 00336773974TRLO1 XLON 284 112.40 11:13:07 00336773975TRLO1 XLON 391 112.40 11:13:07 00336773976TRLO1 XLON 372 112.80 11:16:39 00336774038TRLO1 XLON 302 112.80 11:16:39 00336774039TRLO1 XLON 1470 113.00 11:26:28 00336774625TRLO1 XLON 185 113.00 11:30:45 00336774722TRLO1 XLON 323 113.00 11:30:45 00336774723TRLO1 XLON 532 113.00 11:36:56 00336774835TRLO1 XLON 144 113.00 11:36:56 00336774836TRLO1 XLON 674 112.80 11:44:43 00336775154TRLO1 XLON 404 112.80 11:53:15 00336775394TRLO1 XLON 201 112.80 11:53:15 00336775395TRLO1 XLON 43 112.80 11:53:15 00336775396TRLO1 XLON 37 112.20 11:57:53 00336775463TRLO1 XLON 2061 112.20 11:57:53 00336775464TRLO1 XLON 718 112.20 12:28:17 00336776291TRLO1 XLON 2064 112.00 12:28:22 00336776297TRLO1 XLON 688 112.00 12:28:22 00336776298TRLO1 XLON 688 112.00 12:28:22 00336776299TRLO1 XLON 687 112.00 12:28:22 00336776300TRLO1 XLON 688 112.00 12:28:22 00336776301TRLO1 XLON 674 112.00 12:28:22 00336776302TRLO1 XLON

2232 112.20 12:29:06 00336776325TRLO1 XLON 465 112.20 12:29:06 00336776326TRLO1 XLON 701 112.00 12:29:12 00336776329TRLO1 XLON 46 112.00 12:30:07 00336776338TRLO1 XLON 100 112.00 12:30:08 00336776340TRLO1 XLON 554 112.00 12:30:08 00336776341TRLO1 XLON 699 112.00 12:30:08 00336776342TRLO1 XLON 650 112.00 12:30:10 00336776353TRLO1 XLON 594 112.00 12:31:36 00336776409TRLO1 XLON 106 112.00 12:31:47 00336776413TRLO1 XLON 700 112.00 12:31:47 00336776414TRLO1 XLON 594 112.00 12:34:02 00336776472TRLO1 XLON 106 112.00 12:34:02 00336776473TRLO1 XLON 677 112.00 12:37:52 00336776538TRLO1 XLON 1354 112.20 12:44:39 00336776693TRLO1 XLON 672 112.00 13:50:12 00336778191TRLO1 XLON 672 112.00 13:50:12 00336778192TRLO1 XLON 671 112.00 13:50:12 00336778193TRLO1 XLON 1993 111.60 13:50:12 00336778194TRLO1 XLON 665 111.40 13:50:12 00336778195TRLO1 XLON 666 111.20 13:50:20 00336778196TRLO1 XLON 775 111.20 13:51:12 00336778224TRLO1 XLON 542 111.20 13:51:12 00336778225TRLO1 XLON 671 110.60 13:53:14 00336778259TRLO1 XLON 309 111.00 14:14:38 00336778934TRLO1 XLON 338 111.00 14:14:38 00336778935TRLO1 XLON 647 111.00 14:14:38 00336778936TRLO1 XLON 1382 111.00 14:14:39 00336778947TRLO1 XLON 115 111.40 14:23:20 00336779437TRLO1 XLON 4 111.40 14:28:16 00336779538TRLO1 XLON 105 112.00 14:30:30 00336779730TRLO1 XLON 314 112.00 14:30:30 00336779731TRLO1 XLON 156 112.20 14:34:38 00336780066TRLO1 XLON 220 112.00 14:34:40 00336780072TRLO1 XLON 206 112.40 14:36:44 00336780196TRLO1 XLON 4 112.60 14:37:19 00336780232TRLO1 XLON 130 112.60 14:37:19 00336780233TRLO1 XLON 563 113.00 14:38:23 00336780287TRLO1 XLON 1300 113.00 14:38:23 00336780288TRLO1 XLON 664 113.00 14:38:50 00336780331TRLO1 XLON 652 113.00 14:39:16 00336780386TRLO1 XLON 656 112.80 14:39:21 00336780397TRLO1 XLON 656 112.80 14:39:21 00336780398TRLO1 XLON 209 113.40 14:43:36 00336780551TRLO1 XLON 94 114.00 14:44:54 00336780588TRLO1 XLON 1380 113.80 14:44:57 00336780590TRLO1 XLON 1316 113.40 14:47:10 00336780664TRLO1 XLON 656 113.20 14:48:02 00336780685TRLO1 XLON 647 113.20 14:50:15 00336780779TRLO1 XLON 647 113.00 14:51:09 00336780792TRLO1 XLON 6 113.40 15:03:14 00336781299TRLO1 XLON 1406 113.60 15:06:04 00336781376TRLO1 XLON 6 113.60 15:06:04 00336781377TRLO1 XLON 692 113.40 15:06:20 00336781385TRLO1 XLON 683 113.40 15:12:00 00336781637TRLO1 XLON 683 113.00 15:15:24 00336781800TRLO1 XLON 35 113.00 15:15:24 00336781801TRLO1 XLON 647 113.00 15:15:24 00336781802TRLO1 XLON 685 112.80 15:18:57 00336782032TRLO1 XLON 649 112.60 15:39:39 00336782958TRLO1 XLON 42 113.40 15:46:54 00336783276TRLO1 XLON 170 113.40 15:46:54 00336783277TRLO1 XLON 160 113.40 15:46:54 00336783278TRLO1 XLON 687 113.20 15:51:03 00336783449TRLO1 XLON 61 113.40 15:52:38 00336783492TRLO1 XLON 21 113.60 15:54:35 00336783553TRLO1 XLON 181 113.60 15:54:35 00336783554TRLO1 XLON 262 113.60 15:54:38 00336783556TRLO1 XLON 1302 114.00 15:58:34 00336783723TRLO1 XLON 95 114.20 16:02:09 00336783944TRLO1 XLON 160 114.20 16:02:09 00336783945TRLO1 XLON 194 114.20 16:02:12 00336783951TRLO1 XLON 570 114.00 16:02:54 00336783998TRLO1 XLON 81 114.00 16:02:54 00336783999TRLO1 XLON 1342 113.80 16:05:52 00336784277TRLO1 XLON 764 113.80 16:05:52 00336784278TRLO1 XLON 203 114.00 16:10:41 00336784632TRLO1 XLON 192 114.00 16:10:41 00336784633TRLO1 XLON 584 114.00 16:10:41 00336784634TRLO1 XLON 317 114.00 16:11:18 00336784700TRLO1 XLON 160 114.00 16:11:18 00336784701TRLO1 XLON 194 114.00 16:11:18 00336784702TRLO1 XLON 111 114.40 16:20:15 00336785502TRLO1 XLON 177 114.40 16:20:15 00336785503TRLO1 XLON 1168 114.40 16:20:15 00336785504TRLO1 XLON 200 114.40 16:20:15 00336785505TRLO1 XLON 1154 114.40 16:20:15 00336785506TRLO1 XLON 1 114.40 16:20:15 00336785507TRLO1 XLON 71 114.40 16:20:15 00336785508TRLO1 XLON

302 114.60 16:20:29 00336785521TRLO1 XLON 320 114.60 16:20:31 00336785522TRLO1 XLON 54 114.60 16:20:34 00336785528TRLO1 XLON 291 114.60 16:20:35 00336785529TRLO1 XLON 1381 114.40 16:21:12 00336785590TRLO1 XLON 48 114.40 16:21:12 00336785591TRLO1 XLON 962 114.40 16:21:12 00336785592TRLO1 XLON 700 114.40 16:21:12 00336785593TRLO1 XLON 697 114.40 16:21:25 00336785608TRLO1 XLON 679 114.40 16:21:40 00336785629TRLO1 XLON 670 114.40 16:21:57 00336785680TRLO1 XLON 706 114.40 16:22:12 00336785714TRLO1 XLON 706 114.40 16:22:12 00336785715TRLO1 XLON

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

