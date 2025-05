The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.05.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2025ISIN NameGRR000000010 GRIECHENLAND 12-42 IO GDPCA55973N5029 MAGNUM COLDCORP INC.CA87877T3010 TECTONIC METALS INC.NL0012047823 AVANTIUM N.V. EO -,10US04338X1028 ARYZTA UN.ADR 1/2 SF -,02US20678X2053 CONDUIT PHARMACEUT. NEWUS45784G3092 ZOOMCAR HLDGS INC. O.N.XS2709360676 CITIGRP GL.M 23/28 MTN