Das Unity Award-Programm ist eine neue Initiative im Rahmen des "Power of Unity"-Programms der Allianz, das darauf abzielt, in einer polarisierten Welt das Miteinander zu fördern.

Lokale Sportvereine in ganz Europa sind eingeladen, sich für die Unity Awards zu bewerben, indem sie ein Video einreichen, das zeigt, wie sie durch Sport die Einheit fördern.

Die Gewinner erhalten finanzielle Unterstützung, um ihre Bemühungen zum Aufbau ihrer Gemeinschaft auszuweiten.

Die Rolle des Sports in unserer Gesellschaft geht über körperliche Aktivität oder Wettkampf hinaus. Sportmannschaften fördern den sozialen Zusammenhalt, indem sie Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen durch eine gemeinsame Leidenschaft zusammenbringen. Die Allianz ist stolz darauf, mit den Unity Awards die verbindende Kraft des Sports zu würdigen. Diese Initiative rückt die Helden des Alltags ins Rampenlicht, die Sport nutzen, um Werte zu vermitteln, Charakter zu formen und soziale und kulturelle Gräben zu überwinden. Die Allianz lädt lokale Sportvereine, Trainer, Teamkollegen oder Eltern dazu ein, bis Ende Juni ihre persönliche Geschichte zum Thema "Zusammenhalt durch Sport" in einem Video zu teilen. Die Gewinner erhalten öffentliche Anerkennung und finanzielle Unterstützung, um ihre Bemühungen zum Aufbau ihrer Gemeinschaft zu stärken.

Eine aktuelle Studie von Allianz und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), für die 5.000 Personen im Alter von 12 bis 24 Jahren und 2.000 Eltern von 12- bis 18-Jährigen in zehn Ländern befragt wurden, hat gezeigt, dass Sport ein wichtiges Gefühl der Zugehörigkeit, Freude und Hoffnung vermitteln kann. Insgesamt gaben 77 an, dass Sport ihnen dabei hilft, neue Freunde zu finden, 58 fühlen sich beim Sport als Teil einer Gemeinschaft, während 72 von der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports überzeugt sind.

Diese Erkenntnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, Basisinitiativen und Amateure zu unterstützen, die die Kraft des Sports zur Überwindung von Spaltungen und zur Zusammenführung von Menschen anerkennen genau das, was die Unity Awards zum Ausdruck bringen möchten. Die Auszeichnungen sind eine neue Initiative im Rahmen des langfristigen Allianz-Programms "Power of Unity" das darauf abzielt, Spaltungen zu überwinden und Menschen in einer zunehmend polarisierten Welt für ein gemeinsames Ziel zu vereinen.

"Am deutlichsten zeigt sich dies in unserer langjährigen Partnerschaft mit der Olympischen und Paralympischen Bewegung. Die Allianz ist fest davon überzeugt, dass Sport Menschen zusammenbringt", erklärte Eike Bürgel, Global Head of Olympic and Paralympic Program bei der Allianz. "Neben hochkarätigen globalen Partnerschaften engagiert sich die Allianz aktiv für lokale Sportvereine in ihren Kernmärkten. Mit den neuen Unity Awards möchten wir die stillen Helden des Sports würdigen oft ehrenamtliche Helfer -, die uns mit ihrem Engagement inspirieren, jungen Menschen Lebenswerte zu vermitteln und ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, trotz aller Unterschiede zusammenzuhalten."

Die Unity Awards bauen auf den vielfältigen und langjährigen Partnerschaften der Allianz im Sportbereich auf. Der führende Versicherer ist strategischer Partner der Olympischen und Paralympischen Bewegung und hat zur erfolgreichen Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris beigetragen. Die Allianz wird auch eng in die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 eingebunden sein und fördert die Sicherheit im Bobsport durch eine Partnerschaft mit dem Deutschen Bob-, Rodel- und Skeletonverband. Seit vielen Jahren ist die Allianz auch Partner des FC Bayern und Sponsor der Herren- und Damenmannschaften. Mit der Squared Ball-Initiative unterstützt die Allianz junge Spielerinnen dabei, ihre finanziellen Ziele mit Zuversicht und Know-how zu erreichen, und fördert mit dem MoveNow- Programm Sport und Bewegung bei jungen Menschen.

Die Allianz hat im November 2024 das Programm "Power of Unity" ins Leben gerufen, um Einzelpersonen und Organisationen dabei zu unterstützen, angesichts der weltweit zunehmenden Polarisierung konstruktiver zu agieren. Durch Forschung, Vordenkerrolle, Lernprogramme und Veranstaltungen fördert sie den Dialog und die respektvolle Debatte, baut durch die Förderung des gegenseitigen Verständnisses Brücken und stellt das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen wieder her.

Bewerbung für die Unity Awards

Sportvereine, die sich für die Reduzierung von Vorurteilen, die Stärkung der Resilienz und die Bekämpfung von Stereotypen durch die Förderung von Toleranz einsetzen, können sich für die Allianz Unity Awards bewerben.

So nehmen Sie teil

Bewerben können sich Einzelpersonen, Teams und Vereine vom Amateur- bis zum Profibereich, die nachweisen können, dass sie Sport nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Trainer, Teamkollegen, Vereinsanhänger, Eltern oder ehrenamtliche Helfer können nominiert werden oder sich selbst bewerben.

Um teilzunehmen, werden Bewerber gebeten, ein kurzes selbstgedrehtes Video (maximal 30 Sekunden) einzureichen, in dem sie ihre persönliche Geschichte zum Thema "Einheit durch Sport" erzählen. Die Beiträge können auf zwei Arten eingereicht werden: Über soziale Medien unter Verwendung des Hashtags AllianzUnityAwards oder über den Power of Unity-Content-Hub.

Die Bewerbungsfrist läuft vom 1. bis zum 30. Juni 2025

Weitere Einzelheiten und Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie hier.

Auswahl und Anerkennung

Die Preisträger werden in mehreren Kategorien ausgewählt, darunter Trainer, Teamkollege, Vereinsförderer und Eltern. Die Gewinner erhalten Unity-Trikots als Anerkennung für ihren Beitrag zur Förderung der Inklusion, zur Bewältigung sozialer Herausforderungen und zur Schaffung einer nachhaltigen Wirkung durch Sport.

Neben der öffentlichen Anerkennung erhalten die Gewinner finanzielle Unterstützung aus dem MoveNow Fund der Allianz, um ihre gemeinnützigen Aktivitäten weiter voranzutreiben. Diese Unterstützung kann in Form von neuen Mannschaftstrikots, Renovierungsarbeiten am Vereinsheim, Trainingsworkshops oder anderen von den Empfängern festgestellten Bedürfnissen erfolgen.

Ausgewählte Geschichten werden während der gesamten Kampagne in den Kommunikationskanälen der Allianz vorgestellt und durch nutzergenerierte Inhalte sowie eine Influencer-Kampagne in Großbritannien und Deutschland ergänzt, um die Reichweite über die eigenen Plattformen der Allianz hinaus zu vergrößern.

