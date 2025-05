© Foto: Jochen Tack - picture alliance

Die Anteile von Energieversorger RWE handelten zuletzt mit Verlusten. Von diesen sollten sich Anlegerinnen und Anleger jedoch nicht entmutigen lassen!Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - RWE Hinter den Anteilen von RWE, einem der größten Energieversorger Europas, liegt eine in den vergangenen Jahren wechselvolle Geschichte. Sorgte die Energiekrise unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine für eine Sonderkonjunktur und den höchsten Stand der Aktie seit mehr als zehn Jahren, büßt sie diese Dynamik seit bereits drei Jahren anhaltend ein. Der Grund hierfür ist die schwache Industriekonjunktur und das zum Stillstand gekommenen Wachstum in Deutschland, dem …