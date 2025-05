Die Aktie des britisch-australischen Bergbauriesen Rio Tinto konnte sich zuletzt wieder deutlich erholen. Indes hat man am Montagabend eine verbindliche Vereinbarung mit dem chilenischen Staatsunternehmen Codelco bekannt gegeben. Ziel ist die Gründung eines Joint Ventures zur Erschließung und zum Betrieb eines hochwertigen Lithiumprojekts im Salar de Maricunga.Demnach will sich Rio Tinto mit exakt 49,99 Prozent an der Projektgesellschaft Salar de Maricunga SpA beteiligen, über die Codelco die Rechte ...

