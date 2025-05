Die Stimmung an den Märkten ist gut. So verkrafteten die US-Indizes gestern auch die Abstufung der US-Kreditwürdigkeit relativ gut und legten weiter zu. Der DAX übersprang im vorbörslichen Handel daher bereits erstmals in seiner Geschichte die Marke von 24.000 Punkten. Mit der Aktie des weltgrößten Chemiekonzerns BASF geht es hingegen zunächst bergab. So verbilligen sich die Anteilscheine des Ludwigshafener Unternehmens knapp eine Stunde vor Handelsstart um 1,5 Prozent. Der Grund hierfür ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...