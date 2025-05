DJ PTA-News: Staige One AG: KI- und Hardware-Expertise wecken Interesse der Wirtschaft und des öffentlichen Sektors

Staige One AG: KI- und Hardware-Expertise wecken Interesse der Wirtschaft und des öffentlichen Sektors

Essen (pta000/20.05.2025/08:30 UTC+2)

• "Staige for Industries" geht an den Start • Erstauftritt auf dem EPC - European Police Congress in Berlin

Die weithin anerkannte Leistungsfähigkeit der Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sowie Xetra) bei der Beratung, Entwicklung und Fertigung von Bildanalyse-Software und Kameratechnik weckt zunehmend starkes Interesse bei Kunden aus dem Non-Sports-Bereich.

Das nimmt die Staige One AG zum Anlass, ihre Expertise im neu geschaffenen Bereich "Staige for Industires" heute erstmals auf dem EPC - European Police Congress in Berlin zu präsentieren.

Einen Eindruck der Einsatzmöglichkeiten vermittelt die heute freigeschaltete Internetseite www.staige-industries.de.

Jan Taube, CEO der Staige One AG: "Als Spezialist für End-to-End-KI-Lösungen und Produzent intelligenter Kamerasysteme konnten wir uns seit unserer Gründung vor acht Jahren im internationalen Sportbereich erfolgreich etablieren. Diese Erfahrung und unser technisches Know-how übertragen wir nun auf neue Anwendungsfelder in der Wirtschaft und im öffentlichen Sektor."

Gemeinsam mit den Kunden entwickelt die Staige One AG KI-basierte Lösungen - entweder unter Nutzung vorhandener Kamera Infrastruktur oder durch die Konzeption neuer Systeme. Ziel ist dabei stets die intelligente Analyse von Videodaten: Die Anwendungsfälle sind vielfältig und reichen von der Überwachung von Arbeitsschutzvorgaben in Industrieumgebungen bis hin zur automatisierten Erkennung leerer Regale im Einzelhandel.

Jan Taube: "Unsere Kamerasysteme anonymisieren dabei Personen direkt bei der Aufnahme dank Edge-Verarbeitung: Das ist eine datenschutzfreundliche Lösung, die den Anforderungen der DSGVO gerecht wird. Die technische Basis bildet ein modulares Netzwerk aus KI-Modellen, das wir in enger Zusammenarbeit mit unserer Großaktionärin adesso SE kontinuierlich weiterentwickeln. Ich freue mich besonders, dass wir unsere Technologien heute auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin vorstellen dürfen. Für die kommenden Jahre erwarten wir ein stark wachsendes Interesse aus dem Non-Sports-Bereich - auch wenn die konkrete Nachfrage zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer quantifizierbar ist."

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 180.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL. All diese Erfahrungen nutzt Staige seit 2025 im neuen Geschäftsbereich "Staige for Industries", der spezielle Lösungen für den Non-Sports-Bereich entwickelt und zur Marktreife führt.

