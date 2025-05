EQS-Media / 20.05.2025 / 09:05 CET/CEST

Stockholm, 20. Mai 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") hat heute seinen Zwischenbericht für den Zeitraum Januar bis März 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen tut dies, während die Ausübungsfrist für die Optionsscheine der Serie TO6 noch läuft. Der Zeichnungsfrist für die Optionsscheine läuft vom 12. Mai bis 23. Mai 2025. "In der heutigen, zunehmend unbeständigen Welt - mit zunehmenden geopolitischen Spannungen und einem globalen Wettlauf um kritische Rohstoffe - kann es sich Europa nicht leisten, stillzustehen, während fast alle anderen Länder ihre Energiewende vorantreiben und ihren Verteidigungssektor stärken. Wenn wir den Bergbau hier in Europa fördern wollen, müssen wir drei grundlegende Themen angehen: schnellere Genehmigungsverfahren, harmonisierte und stabile EU-Vorschriften und deutlich mehr Finanzierung. Zwar ist Geld nicht alles, aber ohne geht nichts. Und schließlich müssen wir die öffentliche Wahrnehmung verändern, indem wir zeigen, dass ein moderner, verantwortungsvoller Bergbau für die grüne Wende und die strategische Autonomie Europas von entscheidender Bedeutung ist. Ein optimierter Schutz der Umwelt kann nur dann erfolgen, wenn wir vollständige Kontrolle über die Projektumsetzung haben - dies kann ausschließlich in Europa erfolgen. In diesem Zusammenhang ist der kontinuierliche Zugang zu Kapital durch Instrumente wie unsere TO6-Optionsscheine nicht nur hilfreich - er ist von entscheidender Bedeutung, um Projekte wie Hautalampi in Produktion zu bringen und zur Sicherung der Rohstoffzukunft Europas beizutragen", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB. Strategische und operative Höhepunkte im 1. Quartal 2025 Januar: Wir haben angekündigt, dass die Batteriemineralmine Hautalampi Teil eines regionalen Pilotprojekts zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in gehärtetem Versatzmaterial der Mine sein könnte.



Wir haben angekündigt, dass die Batteriemineralmine Hautalampi Teil eines regionalen Pilotprojekts zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung in gehärtetem Versatzmaterial der Mine sein könnte. März: Unsere finnische Tochtergesellschaft hat mit ABB eine Absichtserklärung zur Entwicklung innovativer, nachhaltiger Bergbaulösungen durch Elektrifizierung, Instrumentierung, Automatisierung und Digitalisierung (EIAD) unterzeichnet, um Effizienz, Sicherheit und Umweltleistung zu verbessern.



Unsere finnische Tochtergesellschaft hat mit ABB eine Absichtserklärung zur Entwicklung innovativer, nachhaltiger Bergbaulösungen durch Elektrifizierung, Instrumentierung, Automatisierung und Digitalisierung (EIAD) unterzeichnet, um Effizienz, Sicherheit und Umweltleistung zu verbessern. März: Eurobattery Minerals hat über seine Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy einen Antrag für den ERMA Booster Call 2025 eingereicht - eine Finanzierungsinitiative von EIT RawMaterials mit dem Ziel, die Rohstoffresilienz Europas zu stärken. Das Programm bietet bis zu 2,5 Millionen Euro für Bergbauprojekte.



Eurobattery Minerals hat über seine Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy einen Antrag für den ERMA Booster Call 2025 eingereicht - eine Finanzierungsinitiative von EIT RawMaterials mit dem Ziel, die Rohstoffresilienz Europas zu stärken. Das Programm bietet bis zu 2,5 Millionen Euro für Bergbauprojekte. März: Eurobattery Minerals gab bekannt, dass sein Hautalampi-Projekt in Finnland mit 7.840 Tonnen enthaltenem Kobalt unabhängig als das fünftgrößte unerschlossene Kobaltprojekt in den nordischen Ländern anerkannt wurde. Das Projekt verfügt außerdem über bedeutende Kupferressourcen in Höhe von insgesamt 17.700 Tonnen, was es auf die Top-20-Liste der unerschlossenen Kupferprojekte bringt. Finanzielle Schlüsselzahlen für das 1. Quartal 2025 Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (1. Quartal 2024: TSEK 0).



Das Betriebsergebnis nach Finanzposten belief sich auf TEUR -2.946 (1. Quartal 2024: TSEK -4.551).



Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,01 (1. Quartal 2024: SEK -0,11).



Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,01 (1. Quartal 2024: SEK -0,04).



Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK -335 (1. Quartal 2024: TSEK -7.960). Detaillierte Finanzinformationen Der Zwischenbericht für den Zeitraum Januar-März 2025 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Unternehmenswebsite zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten). Bei diesen Informationen handelt es sich um solche, die Eurobattery Minerals gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet ist zu veröffentlichen. Die Informationen wurden am 20. Mai 2025 am 09:00 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



Ende der Pressemitteilung

Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Interim Report Jan-Mar 2025 (Q1)_DE



Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com