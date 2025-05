EQS-News: Viscom SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Viscom SE mit positiver Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025; Vorstand bestätigt Jahresprognose



20.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Viscom SE mit positiver Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025; Vorstand bestätigt Jahresprognose

Auftragseingang: 20.385 T€ (Vj.: 18.625 T€); +9,4 %

Umsatz: 19.789 T€ (Vj.: 18.628 T€); +6,2 %

EBIT: 24 T€ (Vj.: -2.382 T€)

EBIT-Marge: 0,1 % (Vj.: -12,8 %) Hannover, 20. Mai 2025 - Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2025 entsprachen den Erwartungen des Managements der Viscom SE (ISIN DE0007846867). Die noch weiterhin verhaltene Nachfrage in den Märkten beeinflusste auch die Geschäftsentwicklung des niedersächsischen Maschinenbauers aus Hannover. Kunden erteilten dem Unternehmen im ersten Quartal 2025 Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 20.385 T€. Damit erhöhte sich der Auftragseingang um 9,4 % zum vergleichbaren Vorjahreswert (Vj.: 18.625 T€). Insgesamt konnten Umsatzerlöse im ersten Quartal 2025 in Höhe von 19.789 T€ realisiert werden. Diese lagen somit um 6,2 % über der korrespondierenden Vorjahresperiode (Vj.: 18.628 T€). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit im ersten Quartal 2025 betrug 24 T€ (Vj.: -2.382 T€). Dies entsprach einer EBIT-Marge von 0,1 % (Vj.: -12,8 %). Das deutlich über dem Vorjahreswert liegende EBIT wurde insbesondere durch die gestiegene Gesamtleistung sowie gesunkene Personalaufwendungen positiv beeinflusst. Die Gesamtleistung (Gesamtleistung definiert als Umsatzerlöse zzgl. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie sonstige aktivierte Eigenleistungen) wies einen Anstieg um 1.287 T€ auf 20.389 T€ (Vj.: 19.102 T€) auf. Entsprechend hierzu erhöhte sich der Materialaufwand um 505 T€ auf 7.105 T€ (Vj.: 6.600 T€). Der Personalaufwand sank aufgrund einer niedrigeren Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter auf 9.028 T€ (Vj.: 10.560 T€). Leicht ergebniserhöhend wirkten sich der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3.052 T€; Vj.: 3.089 T€) sowie der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge (462 T€; Vj.: 387 T€) aus. Das Periodenergebnis belief sich auf -335 T€ (Vj.: -1.947 T€). Durch die frühzeitige Einleitung der notwendigen Maßnahmen und die konsequente Umsetzung hat Viscom die Anpassung der Kostenstruktur an die veränderten Marktbedingungen im letzten Jahr abschließen können. Damit einhergehend fand die Restrukturierung der operativen Einheiten statt, welche seit Anfang des Geschäftsjahres 2025 in dieser neuen Form agieren. Die vormals bestehenden Customer Care Teams und der Zentralvertrieb wurden in Customer Care Units neu eingebettet. Das Ganze erfolgte mit einem konsequenten Fokus auf die Zielsegmente von Viscom: Elektronische Baugruppen (SMT), industrielle Anwendungen sowie Device-, Mikroelektronik- und Batteriezelleninspektion. Die strategische Ausrichtung der Viscom SE setzt auf Sicherheit und Zuverlässigkeit kritischer Bauteile, neue Märkte und Technologieführerschaft, um langfristig Wettbewerbsvorteile zu sichern. Viscom wird das bereits im letzten Jahr eingeleitete Effizienzprogramm mit dem Ziel fortsetzen, Prozesse weiter zu optimieren und die neuen Strukturen zu stärken. Das Management der Viscom SE blickt weiterhin verhalten optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025, da die allgemeinen Prognosen in Bezug auf ein zu erwartendes Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 gering einzustufen sind. Das Zinsniveau und die damit verbundenen hohen Finanzierungskosten schränken darüber hinaus den Investitionsspielraum ein. Die Nachfrage gerade bei den deutschen Marken schwächelt derzeit, vor allem im Bereich der Automobilelektronik. Auch im Jahr 2025 erwartet Viscom keine wesentliche Änderung dieser Situation. Die allgemeinen Markttrends sind jedoch klar: Elektrifizierung, Digitalisierung, Mobilität und Sicherheit prägen die Zukunft. Das Portfolio von Viscom und die entsprechenden Technologien sind optimal darauf ausgerichtet, diese Trends zu bedienen. Trotz aktueller Herausforderungen sieht sich das Unternehmen gut positioniert, um ab dem Jahr 2026 wieder ein Wachstum zu generieren. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management weiterhin einen Auftragseingang und einen Zielumsatz von 80 bis 90 Mio. €, bei einer EBIT-Marge zwischen 2 und 5 %. Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 1,6 bis 4,5 Mio. €. Der Konzern-Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2025 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite www.viscom.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations/ Finanzberichte zum Download zur Verfügung.

KONZERN-KENNZAHLEN Konzern-Gesamtergebnisrechnung 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.2024 Umsatzerlöse T€ 19.789 18.628 EBIT T€ 24 -2.382 EBIT-Marge % 0,1 -12,8 Periodenergebnis T€ -335 -1.947 Ergebnis je Aktie € -0,03 -0,22 Mitarbeiter zum Quartalsende 475 597 Konzern-Bilanz 31.03.2025 31.12.2024 Aktiva Kurzfristige Vermögenswerte T€ 59.516 58.291 Langfristige Vermögenswerte T€ 35.568 36.354 Gesamtvermögen T€ 95.084 94.645 Passiva Kurzfristige Schulden T€ 32.368 30.468 Langfristige Schulden T€ 12.756 13.494 Eigenkapital T€ 49.960 50.683 Gesamtkapital T€ 95.084 94.645 Eigenkapitalquote % 52,5 53,6 Konzern-Kapitalflussrechnung 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.2024 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit T€ -2.382 9.111 Cashflow aus Investitionstätigkeit T€ -760 -1.303 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit T€ 1.250 -9.156 Finanzmittelbestand Ende der Periode T€ 3.626 4.122

SEGMENTINFORMATIONEN 01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.2024 EUROPA Umsatzerlöse T€ 10.095 11.523 EBIT T€ -722 -2.370 EBIT-Marge % -7,2 -20,6 AMERIKA Umsatzerlöse T€ 2.581 3.309 EBIT T€ 122 169 EBIT-Marge % 4,7 5,1 ASIEN Umsatzerlöse T€ 7.113 3.796 EBIT T€ 135 -409 EBIT-Marge % 1,9 -10,8 Konsolidierungsdifferenzen EBIT T€ 489 228 Über Viscom Die Viscom SE entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort ist Hannover. Mit einem großen Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten ist Viscom international vertreten. Gegründet 1984 notiert die Viscom SE seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen finden Sie unter www.viscom.com. Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: Viscom SE

Investor Relations

Sandra M. Liedtke

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Tel.: +49-511-94996-791

Fax: +49-511-94996-555

investor.relations@viscom.de



20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com