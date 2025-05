EQS-Media / 20.05.2025 / 09:50 CET/CEST

Stockholm, 20. Mai 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt einen wichtigen Fortschritt bei der Bauleitplanung für sein Batteriemineralprojekt Hautalampi im finnischen Outokumpu bekannt. Die Stadt Outokumpu erstellte einen detaillierten Bebauungs- und Flächenutzungsplan für das Bergbaugebiet und nach einer öffentlichen Konsultation wurden einige kleinere Anpassungen vorgenommen. Anschließend genehmigte der Ausschuss für Stadtstruktur den überarbeiteten Plan, ohne dass eine weitere öffentliche Überprüfung erforderlich war, und leitete ihn zur Diskussion und Genehmigung an den Stadtrat weiter. Schließlich leitete der Vorstand die Bauleitplanung für den letzten Schritt des Genehmigungsverfahrens an den Stadtrat weiter. Mit der Genehmigung des Entwurfs der Bauleitplanung erhält das Unternehmen nun die erforderlichen Baugenehmigungen. Dies ist auch ein starkes Zeichen der Unterstützung der Stadt Outokumpu für unser Bergbauprojekt. "Outokumpu hat eine stolze Bergbautradition und das Hautalampi-Projekt stellt eine moderne Fortsetzung dieser Tradition dar. Die vorgeschlagene Bauleitplanung unterstützt die Vitalität und wirtschaftliche Entwicklung vor Ort und spiegelt zugleich ein starkes Engagement für einen umweltbewussten und nachhaltigen Bergbau wider", sagt Päivi Lintumäki, Bürgermeisterin der Stadt Outokumpu. Diese Woche hat der Stadtrat von Outokumpu den detaillierten Bauleitplan für das Batteriemineralprojekt Hautalampi geprüft, das sich im Besitz der hundertprozentigen Tochtergesellschaft, FinnCobalt Oy, des Unternehmens befindet. Der Bauleitplanentwurf umfasst insgesamt 309 Hektar, davon 277 Hektar innerhalb des gesetzlich genehmigten Bergbaukonzessionsgebiets. Der Plan hat bereits frühere Verfahrensphasen durchlaufen, darunter öffentliche Konsultationen und die Prüfung durch die Interessenvertreter, und schreitet nun zur endgültigen Genehmigung voran. "Dervorgeschlagene Bauleitplan des Stadtrats ist mehr als nur ein Schritt nach vorne - er zeigt die starke Unterstützung der Stadt Outokumpu für das Batteriemineralprojekt Hautalampi. Der Prozess der Bauleitplanung wird uns letztlich die Baugenehmigungen einbringen, er bietet aber auch eine klare Grundlage für künftige Bergbauaktivitäten im Einklang mit dem aktualisierten finnischen Bergbaugesetz. Auch wenn unsere aktuelle Genehmigung noch unter die vorherige Gesetzgebung fällt, begrüßen wir die Transparenz und Struktur, die dieser Prozess mit sich bringt, voll und ganz", sagt Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt. Der Bauleitplanentwurf wurde dem Stadtrat von Outokumpu zur endgültigen Genehmigung vorgelegt. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



