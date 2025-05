Viscom SE (DE0007846867) meldet für das erste Quartal 2025 eine positive Geschäftsentwicklung und kehrt nach einem herausfordernden Vorjahr zur Profitabilität zurück. Der niedersächsische Spezialist für industrielle Bildverarbeitung hat die Anpassung seiner Kostenstruktur an die veränderten Marktbedingungen erfolgreich abgeschlossen.

Verbesserte Kennzahlen bestätigen Aufwärtstrend

Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,4 Prozent auf 20,4 Millionen Euro. Der Umsatz entwickelte sich mit 19,8 Millionen Euro ebenfalls positiv, was einem Plus von 6,2 Prozent entspricht. Besonders erfreulich: Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) drehte ins Plus auf 24.000 Euro, nach einem Verlust von 2,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Die Verbesserung wurde insbesondere durch die gestiegene Gesamtleistung sowie gesunkene Personalaufwendungen positiv beeinflusst. Der Personalaufwand sank auf 9,0 Millionen Euro (Vorjahr: 10,6 Millionen Euro), während sich die Gesamtleistung um 1,3 Millionen Euro auf 20,4 Millionen Euro erhöhte. […] Weiterlesen auf www.nebenwertewelt.de

