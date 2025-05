Energiekontor hat bei seinen ersten Solarenergie-Projekten in Frankreich den Financial Close erreicht. Nach Angaben des Unternehmens aus Bremen vom Dienstag betrifft dies zwei Solarparks in der an Spanien grenzenden Region Okzitanien mit einer Gesamtkapazität von rund 40 Megawattpeak. Die beiden Vorhaben Rignac und Lachapelle-Auzac wurden laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...