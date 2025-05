Essen (ots) -Mit dem Signium 14 S1 OLED stellt MEDION heute das erste Modell seiner neuen Laptop-Kategorie "Signium" vor. Das performante, ultraleichte Gerät mit durchdachten Features richtet sich an alle anspruchsvollen Nutzer, die mehr von ihrem Rechner erwarten und Wert auf hochwertige Materialien, innovatives Design und ein Plus an Leistung legen. Ob Multitasking im Alltag oder Support bei kreativen Projekten - das Signium 14 S1 OLED überzeugt mit modernster Technik, ansprechendem Design und herausragender Bildqualität.Mit Sinn für Stil und TechnikHerzstück des MEDION Signium 14 S1 OLED ist ein Intel Core 5 120U Prozessor. Mit 10 Kernen und 12 Threads bietet er jede Menge Leistungsreserven, die dank moderner Hybridarchitektur effizient eingesetzt werden. Eine Taktrate von bis zu 5,0 GHz und ein Intel Smart Cache mit 12 MB sorgen zusätzlich für Performance satt. Speicherseitig kommt das Laptop mit einer 512 GB PCIe4 SSD und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher für schnelle Ladezeiten, bessere Energieeffizienz und eine überzeugende Systemleistung in den verschiedensten Szenarien. Von der Bild- und Videobearbeitung bis zum Streaming bleibt das Signium 14 S1 OLED stabil.Ein weiteres Highlight ist das kristallklare 35,6 cm (14 Zoll) OLED Display im Seitenverhältnis 16:10 mit "DisplayHDR 400 True Black" Zertifizierung von VESA. Dank seiner WQXGA+ Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet es eine hervorragende Detailschärfe und erweckt mit einer Helligkeit von 400 Nits und seiner 100 Prozent sRGB Farbraumabdeckung alle Farben des Spektrums zum Leben - für feinsten Filmgenuss oder die optimale Darstellung gestalterischer Projekte.Eingebettet ist das Display in einen besonders schlanken Rahmen1, der den performanten Bildschirm noch besser zur Geltung bringt. Die Einfassung unterstreicht das edle Design des Laptops und ermöglicht eine - im Vergleich zu anderen 14 Zoll-Geräten - extrem kompakte Bauweise. Mit seinem hochwertigen Gehäuse aus Aluminium (Ober- und Unterseite) und Magnesium (Tastaturseite) bringt das Signium 14 S1 OLED nur ein Kilogramm auf die Waage und zählt mit 1,6 cm zudem zu den schlankeren Vertretern seiner Art. Ob Businesstrip oder Urlaubsreise, das Gerät fällt nicht ins Gewicht und findet auch in der kleinsten Tasche Platz.Mit Energie versorgt wird das Laptop durch einen starken 3-Zellen Akku2 mit 55 Wh. Eine Schnellladefunktion ermöglicht, den Akku innerhalb von 60 Minuten von null auf 80 Prozent4 zu laden. Gekühlt wird das Signium 14 S1 OLED mit einem innovativen Kühlsystem, das dank zweier leistungsstarker Lüfter und zweier Heatpipes für eine optimale Wärmeverteilung- und ableitung sorgt und so das Laptop auch bei intensiver Nutzung cool bleiben lässt.In puncto Sicherheit erlaubt Windows Hello eine unkomplizierte und kennwortlose Anmeldung via PIN oder IR Webcam. Zudem ermöglicht es ein Privacy Mode Switch, die integrierte IR FHD Webcam sowie das Dual-Array Mikrofon mit einem Handgriff vollständig zu deaktivieren und so die Privatsphäre der Nutzer sicherzustellen.Alles neu macht der MaiNicht zuletzt fällt das Signium 14 S1 OLED durch eine neue Namensgebung auf. Um den stetigen technologischen Fortschritt zu reflektieren und anhaltenden Innovationen gerecht zu werden, hat MEDION seinen Laptop-Kategorien eine Reihe neuer Bezeichnungen spendiert. Intelligente, solide Technik zu einem fairen Preis bieten die "Avantum"-Laptops, während Nutzer von der "SPRCHRGD"-Kategorie kompromisslose Spitzentechnologie erwarten dürfen. Das neue MEDION Signium 14 S1 OLED - der erste Vertreter der "Signium"-Linie - bietet einen optimalen Mix aus Leistung und Design und ist zwischen den beiden Kategorien positioniert.VerfügbarkeitDas MEDION Signium 14 S1 OLED ist ab dem 15. Mai 2025 zum Preis von 799,00 Euro im MEDION Webshop erhältlich.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2025 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.Sie müssen die beiliegenden Software-Lizenz- und Gewährleistungsbedingungen akzeptieren (microsoft.com/useterms)Die Software des Betriebssystems und die Updates benötigen viel Speicherplatz; die Speicherkapazität des Benutzers ist geringer. Windows 11 wird automatisch aktualisiert (immer aktiviert). Es fallen ggf. Die Software des Betriebssystems und die Updates benötigen viel Speicherplatz; die Speicherkapazität des Benutzers ist geringer. Windows 11 wird automatisch aktualisiert (immer aktiviert). Es fallen ggf. Gebühren des Internetdienstanbieters an. Im Laufe der Zeit können zusätzliche Speicher- und/oder Hardwareanforderungen entstehen. Weitere Informationen siehe www.microsoft.com/de-de/windows/windows-11-specifications