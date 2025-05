Die BASF-Aktie findet sich am Dienstag am Ende des DAX wieder. Grund dafür ist eine negative Studie aus dem Analystenhaus Jeffries, das plötzlich nicht mehr zum Kauf der Papiere rät. Sollten Anleger diese Warnung ernst nehmen? Negative Studie von Jeffries Das Analystenhaus Jeffries hat am Dienstag eine neue Studie zum DAX-Konzern BASF vorgelegt. Darin ließ Experte Chris Counihan überraschend seine Kaufempfehlung fallen und senkte das Kursziel für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...