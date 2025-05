Mitteilung der hep global GmbH:

Batterie-Energiespeicher-Projekte: hep solar unterzeichnet Absichtserklärung mit Toshiba ESS für zukünftige Partnerschaft

Der deutsche Solarspezialist hep solar hat mit Toshiba Energy Systems & Solutions (Toshiba ESS) ein Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung, für eine zukünftige Partnerschaft unterzeichnet. Dabei wird hep solar die Entwicklung mehrerer Standorte in Japan für Hochspannungs-Batterie-Energiespeicher-Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...