Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) erweitert sein Angebot an globalen Aktien-ETFs um den BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...