Valcourt, Quebec (ots/PRNewswire) -BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO) ist stolz bekannt zu geben, dass sein Design- und Innovationsteam mit dem renommierten Titel "Red Dot: Designteam des Jahres 2025" ausgezeichnet wurde. Diese international angesehene Ehrung wird seit 1988 an Designabteilungen vergeben, die durch wegweisende Gestaltung ihre Branche maßgeblich beeinflusst haben. Frühere Preisträger sind unter anderem Ferrari, Thule, Apple und Studio F. A. Porsche.Unter der Leitung von Chief Design Officer Denys Lapointe hat das BRP-Team mit visionärem Denken und mutiger Kreativität Konventionen hinterfragt und neu definiert. Die Designphilosophie von BRP verfolgt das Ziel, außergewöhnliche und innovative Produkte zu schaffen, die völlig neue Fahrerlebnisse ermöglichen - auf der Strasse, im Gelände, auf dem Wasser und im Schnee."Mein 40-jähriges Firmenjubiläum mit einer so außergewöhnlichen Auszeichnung für mein Team zu feiern, ist schlichtweg unübertrefflich. Es ist ein Privileg, 135 multidisziplinäre Designexpert*innen aus 21 Ländern zu führen - aus dieser Vielfalt schöpfe ich jeden Tag neue Inspiration und tiefen Stolz", sagt Denys Lapointe, Chief Design Officer bei BRP. "Was unser Team so besonders macht, ist nicht nur das außergewöhnliche Talent, sondern auch die Art, wie wir uns gegenseitig antreiben, um über uns hinauszuwachsen. Wir teilen die Überzeugung, dass Design die Kraft hat, die Welt zu verändern - und setzen das täglich in die Tat um."José Boisjoli, President und CEO von BRP, ergänzt: "Ich danke Denys Lapointe und dem gesamten Team für ihr unermüdliches Engagement und ihren kreativen Pioniergeist. Sie gestalten Produkte, die Märkte verändern, das Wachstum von BRP vorantreiben und unsere gesamte Organisation inspirieren. Diese Auszeichnung ist ein starkes Zeichen für die Innovationskraft und die hervorragende Zusammenarbeit eines Teams, das den Status quo konsequent hinterfragt und außergewöhnliche Kundenerlebnisse schafft."Professor Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot, würdigt BRP mit den Worten: "Mit einer konsequent nutzerzentrierten Designphilosophie entwickelt das BRP Design & Innovation Team seit Jahren Fahrzeuge, die technologische Innovation mit emotionaler Faszination verbinden. Unter der langjährigen Führung von Denys Lapointe hat sich bei BRP eine tief verwurzelte Designkultur etabliert, die das Unternehmen zu einem Branchenführer gemacht hat. Der Titel 'Red Dot: Design Team of the Year 2025' ist eine verdiente Würdigung dieser konstanten Spitzenleistung. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team!"Im Laufe der Jahre hat BRP eine eindrucksvolle Sammlung von Designauszeichnungen erhalten - darunter 56 Red Dot Awards. Der jüngste Titel kann nicht durch eine Bewerbung erlangt werden, sondern wird ausschließlich an Teams verliehen, die kontinuierlich durch herausragende Innovation, Designqualität und kreative Exzellenz überzeugen.Am 8. Juli 2025 wird BRP den Award feierlich bei der Red Dot Gala in Essen entgegennehmen. Im Anschluss wird das Red Dot Design Museum eine Sonderausstellung eröffnen, die die Produkte von BRP und den dahinterstehenden Designprozess bis Mitte August eindrucksvoll erlebbar macht.Über BRPBRP Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Welt der Powersportsprodukte, Antriebssysteme und Boote. Sein Geschäft baut auf über 80 Jahren Erfindergeist und intensiver Kundenorientierung. Mit einem Portfolio an branchenführenden und unverwechselbaren Marken, wie Ski-Doo und Lynx Schneemobile, Sea-Doo Personal Watercraft und Pontons, Can-Am Onroad- und Offroad-Fahrzeuge, Quintrex Boote, Manitou Pontons und Rotax Bootsantriebssysteme sowie Rotax Motoren für Karts und Sportflugzeuge, ermöglicht BRP aufregende Abenteuer zu Land, zu Wasser und in der Luft. Für das optimale Fahrerlebnis bietet das Unternehmen, ergänzend zu seinen Produktlinien, ein eigenes Sortiment an Ersatzteilen, Zubehör und Bekleidung. BRP verfolgt eine Strategie des verantwortungsbewussten Wachstums. Dazu entwickelt das Unternehmen elektrische Modelle für bestehende Produktlinien. BRP mit Hauptsitz in Quebec, Kanada, erzielt einen Jahresumsatz von 7,8 Mrd. CAD in über 130 Ländern und beschäftigt weltweit rund 16.500 hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter:innen (Stand 31. Januar 2025).www.brp.com@BRPNewsSki-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Manitou, Quintrex und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.