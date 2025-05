Mit Spannung wurde der Börsengang des Batteriegiganten CATL in Hongkong erwartet. Das Interesse fiel derart groß aus, dass die Erstemission mehrfacht überzeichnet war. In der Folge legte die frische Aktie direkt nach Handelsbeginn munter zu und sprengte dabei wohl so manche Erwartung. Dem Unternehmen selbst beschert das Ganze einen angenehmen Geldregen.

Den vollständigen Artikel lesen ...