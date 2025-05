EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SBF AG fährt Produktion im tschechischen Budweis hoch - deutliche Senkung der Kostenbasis



21.05.2025 / 08:31 CET/CEST

SBF AG fährt Produktion im tschechischen Budweis hoch - deutliche Senkung der Kostenbasis Leipzig, 21. Mai 2025 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, hat die Produktionsanlagen im tschechischen Werk in Budweis vollständig in Betrieb genommen. Bis zum Jahresende 2024 wurde der gesamte Maschinenpark vom inzwischen aufgegebenen Standort Springe nach Budweis verlagert. In den folgenden Monaten wurden die komplexen und automatisierten Produktionsanlagen am neuen Standort wieder aufgebaut und Schritt für Schritt eingesetzt. Damit wurde die Basis für eine nachhaltig profitable Geschäftsentwicklung im Segment "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" gelegt.



Ziel der Verlagerung des Standortes war es, die Kostenbasis deutlich zu senken. Ab 2025 fallen nun jährlich rund 1,7 Mio. Euro weniger Miet-, Personal- und Nebenkosten an. Für die Integration und den Umzug fielen Einmalkosten in Höhe von 1,1 Mio. Euro an. In der SBF-Gruppe beliefen sich die außerordentlichen Kosten 2024 auf insgesamt 2,6 Mio. Euro. Darin enthalten sind auch Kosten für die Integration von AMS Software & Elektronik GmbH in den Konzern.



"Wir sind sehr stolz, dass der Umzug reibungslos funktioniert hat. Eine automatisierte Produktionsanlage für technologische Produkte abzubauen und an anderer Stelle wieder in Betrieb zu nehmen, ist ein großer Kraftakt - sowohl logistisch als auch organisatorisch. Für unser Team brachte das eine erhebliche Belastung, die mit hohem Einsatz und großem Engagement gemeistert wurde. Dieser Schritt war notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit der SBF AG weiter zu stärken. Die Investition in diesen Transformationsprozess wird sich mittel- und langfristig durch signifikante Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen auszahlen", sagt Robert Stöcklinger, Vorstand der SBF AG.



Im Werk in Budweis werden maßgeschneiderte sowie seriengefertigte LED-Lösungen für verschiedenste Branchen, darunter Industrie, Kommunen, Bahn, Tankstellen und öffentliche Räume produziert. Dabei reicht das Portfolio von individuell konzipierten Lösungen über Serienfertigungen bis hin zu dekorativen Leuchten für anspruchsvolle Einsatzgebiete. Ein besonderer Fokus liegt auf Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit, Design und Qualität.



Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystem-en "Made in Germany". Das Geschäftsfeld "Öffentliche und Industrielle Beleuchtung" umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld "Sensortechnologie und Elektromechanik" zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com .



Unternehmenskontakt:



SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt:



Kirchhoff Consult GmbH

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de



