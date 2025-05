München (ots) -- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 8,0 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,7 %RTLZWEI verbuchte am gestrigen Dienstag einen besonders starken Tagesmarktanteil von 6,7 % MA (14-49 Jahre).Um 20:15 Uhr erreichte eine neue Folge von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" hervorragende 8,0 % MA (14-49 Jahre). Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.Bereits am Vorabend um 19 Uhr überzeugte "Berlin - Tag & Nacht" mit 6,2 % MA (14-49) und 7,4 % bei den 14-29-Jährigen.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 20.05.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 15587 vom 21.05.2025Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6038824